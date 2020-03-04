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5 марта • обновлено в 01:01
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США выделят на киберзащиту Украины около $38 млн

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США выделят около 38 млн долларов на киберзащиту критической инфраструктуры Украины.

Об этом по итогу переговоров 4 марта сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. На своей Twitter-странице он назвал встречу с делегацией американского Госдепартамента вдохновляющей.

Отмечается, что дипломаты провели уже третий раунд украино-американских киберконсультаций.

США выделят Украине около 38 млн долларов

США выделят Украине около 38 млн долларов

Иллюстрация. Источник: Газета 2000

Божок написал, что на последней встрече они "согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Украинский киберальянс" заявил о полном прекращении сотрудничества с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Егор Божок
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Киберпреступность Госдеп США
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