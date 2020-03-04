США выделят около 38 млн долларов на киберзащиту критической инфраструктуры Украины.

Об этом по итогу переговоров 4 марта сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. На своей Twitter-странице он назвал встречу с делегацией американского Госдепартамента вдохновляющей.

Отмечается, что дипломаты провели уже третий раунд украино-американских киберконсультаций.

США выделят Украине около 38 млн долларов Иллюстрация. Источник: Газета 2000

Божок написал, что на последней встрече они "согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".

Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду 🇺🇦🇺🇸 кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Украинский киберальянс" заявил о полном прекращении сотрудничества с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения.

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