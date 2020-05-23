Министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации.

Как сообщается на сайте ведомства, ограничения ввели против компаний, которые имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Семь компаний и два учреждения были включены в список за "соучастие в нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами" и представителями других нацменьшинств в Синьцзяне.

Си Цзиньпин и Трамп

Еще более 20 компаний и ведомств Китая внесены в список за связь с китайскими военными, поскольку осуществляют торговые операции и в интересах армии КНР, говорится в заявлении американского минторга.

Введены ограничения будут запрещать экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны предметов, подпадающих под действие санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может разорвать отношения с Китаем из-за того, что он не сдержал распространение COVID-19.

В США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Позже Трамп заявил, что потерял интерес к торговому соглашению с Китаем.