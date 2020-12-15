США ввели санкции против соседа Украины за покупку российского оружия

США ввели санкции против Турции за покупку российской зенитно-ракетной системы С-400.

Как сообщил госсекретарь США Майка Помпео, ограничительные меры затронули секретариат оборонной промышленности страны и его руководителя Исмаила Демира, передает "Интерфакс".

Такие меры ввели с понедельника, 14 декабря, в рамках закона CAATSA. Причина – сознательное участие в крупной транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400.

Санкции включают в себя:

запрет на все американские экспортные лицензии и разрешения секретариата,

заморозку активов и визы Демира и ряда других сотрудников из его секретариата.

В заявлении отмечается, что США неоднократно доносили до сведения чиновников на всех уровнях в Турции, что покупка С-400 будет угрожать военным технологиям США и персоналу. Также в Вашингтоне считают, что таким образом Анкара предоставит средства для российского оборонного сектора, а также доступ России к турецкому оборонпрому.

"Тем не менее Турция решила продолжить процесс приобретения и тестирования С-400, несмотря на доступную альтернативу, функционально совместимые системы НАТО, которые отвечают требованиям в сфере безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Помпео также заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он отметил, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В Турции и Иране резко негативно отреагировали на новое решение США.

"Мы осуждаем решения США, связанные с С-400, которые включают односторонние санкции против Турции. Мы предпримем необходимые шаги против этого решения, которое, конечно, повлияет на наши отношения с США", – говорится в заявлении МИД Турции.

"Зависимость США от санкций и презрение к международному праву в полной мере проявились вновь. Мы решительно осуждаем недавние санкции США против Турции и выражаем солидарность с ее народом и правительством", – написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter.

Иран отреагировал на санкции США Twitter Джавада Зарифа

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение РФ в 2007 году.

С-400 предназначена для обороны воздушного пространства и способна сбивать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, а также поражать гиперзвуковые цели и защищать территорию в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

С-400 "Триумф" Скриншот с видео

Ранее Россия провалила продажу С-400 Китаю – комплексы пришлось ликвидировать из-за того, что они попали в шторм.

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