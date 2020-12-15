США ввели санкции против соседа Украины за покупку российского оружия
США ввели санкции против Турции за покупку российской зенитно-ракетной системы С-400.
Как сообщил госсекретарь США Майка Помпео, ограничительные меры затронули секретариат оборонной промышленности страны и его руководителя Исмаила Демира, передает "Интерфакс".
Такие меры ввели с понедельника, 14 декабря, в рамках закона CAATSA. Причина – сознательное участие в крупной транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400.
Санкции включают в себя:
запрет на все американские экспортные лицензии и разрешения секретариата,
заморозку активов и визы Демира и ряда других сотрудников из его секретариата.
В заявлении отмечается, что США неоднократно доносили до сведения чиновников на всех уровнях в Турции, что покупка С-400 будет угрожать военным технологиям США и персоналу. Также в Вашингтоне считают, что таким образом Анкара предоставит средства для российского оборонного сектора, а также доступ России к турецкому оборонпрому.
"Тем не менее Турция решила продолжить процесс приобретения и тестирования С-400, несмотря на доступную альтернативу, функционально совместимые системы НАТО, которые отвечают требованиям в сфере безопасности", - подчеркивается в заявлении.
Помпео также заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он отметил, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.
В Турции и Иране резко негативно отреагировали на новое решение США.
"Мы осуждаем решения США, связанные с С-400, которые включают односторонние санкции против Турции. Мы предпримем необходимые шаги против этого решения, которое, конечно, повлияет на наши отношения с США", – говорится в заявлении МИД Турции.
"Зависимость США от санкций и презрение к международному праву в полной мере проявились вновь. Мы решительно осуждаем недавние санкции США против Турции и выражаем солидарность с ее народом и правительством", – написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter.
С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение РФ в 2007 году.
С-400 предназначена для обороны воздушного пространства и способна сбивать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, а также поражать гиперзвуковые цели и защищать территорию в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Ранее Россия провалила продажу С-400 Китаю – комплексы пришлось ликвидировать из-за того, что они попали в шторм.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Санкции США против Турции предусмотрены оборонным бюджетом страны на финансовый 2021 год. "За" проголосовали 335 конгрессменов, 78 проголосовали против. Это больше двух третей голосов, необходимых для отмены президентского вето.
13 декабря президент США Дональд Трамп решил наложить вето на оборонный бюджет страны.