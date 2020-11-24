США ввели санкции против компаний из РФ из-за оружия массового уничтожения

США ввели санкции против трех российских компаний из-за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

Соответствующее уведомление размещено на сайте Федерального реестра. Санкции начали действовать с 6 ноября 2020 года.

Ограничения введены против компаний "Авиазапчасть", АО "Элекон" и Nilco Group, а также любых их дочерних структур.

Санкционные меры подразумевают запрет на заключение контрактов с фигурантами списка для закупки любых товаров и технологий, запрет на помощь им со стороны структур правительства США.

Кроме того, введен запрет на продажу оружия, военных услуг и технологий, а также выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие законодательства об экспортном контроле.

Санкции установлены на два года, но этот срок может быть уменьшен.

Кроме российских компаний в списке также значатся два китайских предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после начала президентства Байдена в США примут так называемые "санкции из ада" против России — DAASKA (Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии) и DETER (Акт о Защите выборов от троллей вражеских режимов).