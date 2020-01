Просил убежища в Украине: США ввели санкции против беглого олигарха из Молдовы

США включили в санкционный список беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который ранее просил политического убежища в Украине.

Об этом сообщил в понедельник, 13 января, в своем Twitter государственный секретарь Штатов Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно пошатнули независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", – написал он.

Примечательно, что это стало первым случаем, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы.

Напомним, в 2019 году Плахотнюк был объявлен в международный розыск как по своему основному паспорту, так и по второму паспорту, выданному властями Молдовы ранее на имя Владислава Новака.

Прокуратура Молдовы открыла против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже около миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

В России же его подозревают в создании преступной группировки для подготовки покушения на своего политического оппонента. Также Плахотнюку инкриминируют вывод из России около 37 млрд рублей. Его уже несколько раз арестовывали заочно в обеих странах.

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.