Просил убежища в Украине: США ввели санкции против беглого олигарха из Молдовы

США включили в санкционный список беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который ранее просил политического убежища в Украине.
Об этом сообщил в понедельник, 13 января, в своем Twitter государственный секретарь Штатов Майк Помпео.
"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно пошатнули независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", – написал он.
США ввели санкции против беглого Плахотнюка
pravda.md
Примечательно, что это стало первым случаем, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы.
Напомним, в 2019 году Плахотнюк был объявлен в международный розыск как по своему основному паспорту, так и по второму паспорту, выданному властями Молдовы ранее на имя Владислава Новака.
Прокуратура Молдовы открыла против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже около миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.
В России же его подозревают в создании преступной группировки для подготовки покушения на своего политического оппонента. Также Плахотнюку инкриминируют вывод из России около 37 млрд рублей. Его уже несколько раз арестовывали заочно в обеих странах.
Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020
Как писал OBOZREVATEL:
15 июня 2019 года из Молдовы, где начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики.
11 июня Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит Приднестровский конфликт путем федерализации страны.
15 июня Влад Плахотнюк бежал в Британию через Приднестровье и Украину.
Экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка называют крупнейшим олигархом Молдовы.
Напомним, что в 2017 году Следственный комитет РФ заочно предъявил Владимиру Плахотнюку обвинения в убийстве.
Отметим, что украинские правоохранители и МВД Республики Молдова провели совместную международную операцию, целью которой было предотвращение убийства Владимира Плахотнюка.
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