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13 января • обновлено в 19:35
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Просил убежища в Украине: США ввели санкции против беглого олигарха из Молдовы

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США включили в санкционный список беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который ранее просил политического убежища в Украине.

Об этом сообщил в понедельник, 13 января, в своем Twitter государственный секретарь Штатов Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно пошатнули независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", – написал он.

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США ввели санкции против беглого Плахотнюка

США ввели санкции против беглого Плахотнюка

pravda.md

Примечательно, что это стало первым случаем, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы.

Напомним, в 2019 году Плахотнюк был объявлен в международный розыск как по своему основному паспорту, так и по второму паспорту, выданному властями Молдовы ранее на имя Владислава Новака.

Прокуратура Молдовы открыла против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже около миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

В России же его подозревают в создании преступной группировки для подготовки покушения на своего политического оппонента. Также Плахотнюку инкриминируют вывод из России около 37 млрд рублей. Его уже несколько раз арестовывали заочно в обеих странах.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Плахотнюк
Место
США
Тег
санкции
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Mega Death
Mega Death
Как лизал Плохотнюк, xoxлам еще учиться надо. И то его слилили))
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