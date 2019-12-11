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11 декабря • обновлено в 21:33
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США ввели рекордные санкции: в списки попали более полусотни лиц из 9 стран

2.6т
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Начиная с понедельника, 9 декабря, в связи с Днем защиты прав человека власти США ввели санкции против рекордного числа частных лиц и организаций.

Такое заявление на пресс-конференции в среду, 11 декабря, сделал американский госсекретарь Майк Помпео, передает "Интерфакс".

"С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия "закона Магнитского", – сказал глава американской дипломатии.

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Ограничительные меры, как уточнил он, затронули граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.

"Вчера [10 декабря] за нарушение прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц – бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги.

Второй – Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", – отметил Помпео.

Госсекретарь также анонсировал, что после пресс-конференции объявит о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний.

Он напомнил, что в отношении всех структур и частных лиц, которые будут замечены в контактах с теми, кто занесен в санкционные списки, также могут грозить ограничения.

Иллюстрация. Санкции США

Иллюстрация. Санкции США

Publika.md

Как ранее писал OBOZREVATEL, в рамках "Глобального акта Магнитского" 9 декабря США объявили о новых санкциях против 17 лиц и 29 организаций из Сербии, Кипра, Венесуэлы и Латвии.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Майк Помпео
Место
США
Теги
санкции экономика
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Агония США. Пындосов смоет океан во время землетрясения. Не долго ждать.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
И кто бешенный принтер?
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Mega Death
Mega Death
Вот это санкции))) ...Впервые за девятнадцать лет ни один американский астронавт не вошел в список экипажей кораблей «Союз», которые направятся на МКС. Все места на космических кораблях в октябре 2020 года и весной 2021 года закреплены за россиянами.Директор НАСА Джим Брайденстайн обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам в связи с задержкой полетов новых американских космических кораблей.)))
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