США ввели рекордные санкции: в списки попали более полусотни лиц из 9 стран

Начиная с понедельника, 9 декабря, в связи с Днем защиты прав человека власти США ввели санкции против рекордного числа частных лиц и организаций.

Такое заявление на пресс-конференции в среду, 11 декабря, сделал американский госсекретарь Майк Помпео, передает "Интерфакс".

"С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия "закона Магнитского", – сказал глава американской дипломатии.

Ограничительные меры, как уточнил он, затронули граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.

"Вчера [10 декабря] за нарушение прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц – бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги.

Второй – Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", – отметил Помпео.

Госсекретарь также анонсировал, что после пресс-конференции объявит о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний.

Он напомнил, что в отношении всех структур и частных лиц, которые будут замечены в контактах с теми, кто занесен в санкционные списки, также могут грозить ограничения.

Иллюстрация. Санкции США Publika.md

Как ранее писал OBOZREVATEL, в рамках "Глобального акта Магнитского" 9 декабря США объявили о новых санкциях против 17 лиц и 29 организаций из Сербии, Кипра, Венесуэлы и Латвии.

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