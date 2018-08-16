МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

США ввели новые санкции: Россия оказалась под ударом

4.1тЧитать новость на украинском

Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании "Профинет" и ее главы Василия Колчанова.

Ограничительные меры были применены из-за сотрудничества соответствующей фирмы с Северной Кореей, передает "Голос Америки".

Согласно официальным данным, "Профинет" обслуживает морские суда в портах на Дальнем Востоке. В Министерстве финансов США отмечают, что компания Колчанова нарушала введенные ООН санкции в отношении Северной Кореи, оказывая услуги в трех российских портах попавшим под санкции северокорейским кораблям, которые задействованы в поставках нефти.

Новости
Санкции из ада: России предрекли глобальную катастрофу из-за Путина

Кроме того, ограничительные меры вводятся против китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co и сингапурской фирмы SINSMS. Их обвиняют в подделке документов для осуществления незаконных поставок спиртных напитков и сигарет в КНДР, чистый доход от которых составлял более 1 млрд долларов в год.

"Министерство продолжит обеспечивать соблюдение действующих санкций в отношении Северной Кореи, принимая меры в отношении компаний, портов и судов, которые участвуют в незаконных поставках и обеспечивают источники дохода Северной Корее. Последствия нарушения этих санкций останутся в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР", – заявил глава американского ведомства Стивен Мнучин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.

14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций".

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииРакетно-ядерная программа КНДР
Персона
Стивен Мнучин
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги