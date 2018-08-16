США ввели новые санкции: Россия оказалась под ударом

Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании "Профинет" и ее главы Василия Колчанова.

Ограничительные меры были применены из-за сотрудничества соответствующей фирмы с Северной Кореей, передает "Голос Америки".

Согласно официальным данным, "Профинет" обслуживает морские суда в портах на Дальнем Востоке. В Министерстве финансов США отмечают, что компания Колчанова нарушала введенные ООН санкции в отношении Северной Кореи, оказывая услуги в трех российских портах попавшим под санкции северокорейским кораблям, которые задействованы в поставках нефти.

Кроме того, ограничительные меры вводятся против китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co и сингапурской фирмы SINSMS. Их обвиняют в подделке документов для осуществления незаконных поставок спиртных напитков и сигарет в КНДР, чистый доход от которых составлял более 1 млрд долларов в год.

"Министерство продолжит обеспечивать соблюдение действующих санкций в отношении Северной Кореи, принимая меры в отношении компаний, портов и судов, которые участвуют в незаконных поставках и обеспечивают источники дохода Северной Корее. Последствия нарушения этих санкций останутся в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР", – заявил глава американского ведомства Стивен Мнучин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.

14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций".