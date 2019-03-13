США ввели мощные санкции против России: у Путина отреагировали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пакет "антироссийских" законопроектов США эмоциональной экзальтацией Вашингтона.

Таким образом он прокомментировал принятие Палатой представителей Конгресса США четырех резолюций, осуждающих политику Кремля, передает ТАСС.

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона. — Ред.). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что американские конгрессмены "находятся в плену этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран".

При этом Песков выразил уверенность, что накал "русофобии" по мере приближения выборов в США будет только нарастать.

"Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать, ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США, к нашему сожалению", — резюмировал представитель Кремля.

Отметим: в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что дальнейшего ослабления санкций ждать не стоит, а давление со стороны США будет только усиливаться.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ — нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

Отмечается, что американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверятнезаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома, в случае необходимости, появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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