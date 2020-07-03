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США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины, – экс-посол

Экономика
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Уильям Тейлор рассказал, как США отреагируют на вторжение России на юг Украины

Уильям Тейлор рассказал, как США отреагируют на вторжение России на юг Украины.

Если президент РФ Владимир Путин пойдет на военную эскалацию против Украины с юга, то против России будут введены самые тяжелые санкции.

Как заявил в интервью "Сегодня" бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, международное сообщество должно быть готово ответить на российскую агрессию.

"Первой должна быть готова Украина, но также и международное сообщество, включая США, которые должны быть подготовлены поддержать Украину и ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела. Такие жесткие санкции, которые не были введены, сейчас в режиме ожидания. Но их могут применить", – сказал он.

По мнению Тейлора, даже те санкции, которые действуют сейчас, бьют по России.

"И если бы они пошли на вторжение в Украину или любую другую страну, я убежден, международное сообщество, надеюсь, во главе с США, поддержкой Европы и других демократий по всему миру введут более жесткие санкции против России, которые еще больше подорвут их экономику. Поэтому, я думаю, мы не должны удивляться, должны быть готовы действовать и ввести эти санкции. Но, надеюсь, этого не случится", – подчеркнул экс-посол.

Среди тяжелых санкций он отметил отключение России от SWIFT и нефтяное эмбарго.

"Эти санкции болезненны и эффективны. А еще более эффективны, если введены всем международным сообществом, особенно американцами и европейцами, потом канадцами, австралийцами и японцами", – добавил Тейлор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве США в Украине заявили, что использование Россией Крымского моста, построенного в оккупированный Крым, является одним из оснований для продолжения сильных санкций.

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