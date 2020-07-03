США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины, – экс-посол

Если президент РФ Владимир Путин пойдет на военную эскалацию против Украины с юга, то против России будут введены самые тяжелые санкции.

Как заявил в интервью "Сегодня" бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, международное сообщество должно быть готово ответить на российскую агрессию.

"Первой должна быть готова Украина, но также и международное сообщество, включая США, которые должны быть подготовлены поддержать Украину и ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела. Такие жесткие санкции, которые не были введены, сейчас в режиме ожидания. Но их могут применить", – сказал он.

По мнению Тейлора, даже те санкции, которые действуют сейчас, бьют по России.

"И если бы они пошли на вторжение в Украину или любую другую страну, я убежден, международное сообщество, надеюсь, во главе с США, поддержкой Европы и других демократий по всему миру введут более жесткие санкции против России, которые еще больше подорвут их экономику. Поэтому, я думаю, мы не должны удивляться, должны быть готовы действовать и ввести эти санкции. Но, надеюсь, этого не случится", – подчеркнул экс-посол.

Среди тяжелых санкций он отметил отключение России от SWIFT и нефтяное эмбарго.

"Эти санкции болезненны и эффективны. А еще более эффективны, если введены всем международным сообществом, особенно американцами и европейцами, потом канадцами, австралийцами и японцами", – добавил Тейлор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве США в Украине заявили, что использование Россией Крымского моста, построенного в оккупированный Крым, является одним из оснований для продолжения сильных санкций.