США решили увеличить помощь Украине из-за пандемии до более 17 млн

США увеличили финансирование Украины для борьбы с пандемией COVID-19 с 15,5 до почти 17,3 млн долларов.

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Об этом сообщило американское посольство в Киеве на странице в Facebook. Дипломаты подчеркнули,что Штаты продолжают поддерживать Украину.

Указывается, что новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов направлена ​​на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке страны, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям, пострадавшим из-за войны.

"С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное", – сказано в сообщении.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 июля, в Украине официально подтвержден 54 771 случай коронавирусной инфекции. Из них 638 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 412 человек (+14 за сутки), а 27 154 пациента (+651) полностью побороли болезнь.

Статистика по COVID-19 в Украине. OBOZREVATEL

Как писал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 становится хуже.