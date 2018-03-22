США увеличили финансовую поддержку Украины: все подробности

В Конгрессе США представили согласованный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины.

Объем помощи определили в сумме 620,700 миллионов долларов, сообщает посольство Украины в США.

Так, по линии Пентагона для предоставления военно-технической помощи Украине выделят 200 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше ассигнования 2017 года.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определили в сумме 420,700 миллионов долларов. Эта сумма на 10 миллионов превышает соответствующие расходы прошлого года.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

Напомним, Конгресс США собирается выделить $250 млн на борьбу с российским влиянием.

Как сообщал "Обозреватель", кроме финансовой помощи, Украина в 2018 году ждет от США поставок летального оружия. Так, ранее Госдеп согласовал продажу 210 противотанковых ракет "Джавелин" (Javelin) и переносных пусковых комплексов на сумму 47 млн долларов.