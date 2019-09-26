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27 сентября • обновлено в 19:06
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США ударили по России новыми санкциями: в Кремле огрызнулись

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США в четверг, 26 сентября, расширили санкции против РФ и ввели ограничения в отношении российской компании, пяти судов и трех сотрудников логистической группы компании "Совфрахт".

Данные физические и юридические лица нарушили режим санкций по Сирии, передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу американского министерства финансов.

В частности, фирму Maritime Assistance американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) назвало подставной компанией, оказывающей поддержку американской компании "Совфрахт". Также под санкции попали судна "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

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Сообщается, что "Совфрахт" стоит за сговором об уклонении от санкций, организованным тремя лицами, с целью осуществления платежей и содействия поставкам авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии в поддержку правительства Асада.

"Минфин нацелен на схему уклонения от санкций, которая включает подставные компании, судна и заговорщиков, которые способствовали незаконной передачи авиатоплива российским военным в Сирии. Деспотический режим Асада находится под международным вниманием за использование химического оружия и совершение зверств против невинных сирийских гражданских лиц", – сказал замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер, передает "112 Украина".

Он отметил, что США полны решимости отрезать доступ к международной финансовой системе для тех, кто сговорился нарушить санкции, в том числе и для тех, кто "позволяет вести жестокую военную "машину" в Сирии".

Иллюстрация. Санкции против России

Иллюстрация. Санкции против России

24 Канал

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что считает меры неприемлемыми.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", – цитирует чиновника 360tv.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

  • Словакия поддержала продление санкций против России, введенных из-за агрессии на территории Украины.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями. Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы.

  • Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

  • Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

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Темы
Санкции против России Конфликт в Сирии
Место
Россия
Теги
Новости России экономика санкции
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Пока не убедительно америкосы на Сирию наезжают. Нужен старый прием: пробирка с белым порошком.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А если серьёзно? Ссанкции для России, как комары - кусают, но всю то кровь выпить не могут, поэтому сейчас это уже смешно. А Украина, которая послужила толчком для этого геморроя, что ей принесли санкции? Вернулся Крым? Закончилась война? Поднялась экономика и отдали долги? Может быть стала действительно независимой?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
США ударили по России новыми санкциями: в Кремле ... посмеялись!
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a alexeyon
a alexeyon
Стратусов Додж, конечно посмеялись .... этим кремлевским как то пох.... у них дома, деньги и т.д все за рубежом... зато обычному населению не смешно с зарплатой в 12 000 рублей или 190 у.е ососбо и не нахохочешься, когда по телику показывают как гусей давят... ахахахахах...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Стратусов Додж, на Обнюхивателе это называется истерика.
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