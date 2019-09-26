США ударили по России новыми санкциями: в Кремле огрызнулись

США в четверг, 26 сентября, расширили санкции против РФ и ввели ограничения в отношении российской компании, пяти судов и трех сотрудников логистической группы компании "Совфрахт".

Данные физические и юридические лица нарушили режим санкций по Сирии, передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу американского министерства финансов.

В частности, фирму Maritime Assistance американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) назвало подставной компанией, оказывающей поддержку американской компании "Совфрахт". Также под санкции попали судна "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

Сообщается, что "Совфрахт" стоит за сговором об уклонении от санкций, организованным тремя лицами, с целью осуществления платежей и содействия поставкам авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии в поддержку правительства Асада.

"Минфин нацелен на схему уклонения от санкций, которая включает подставные компании, судна и заговорщиков, которые способствовали незаконной передачи авиатоплива российским военным в Сирии. Деспотический режим Асада находится под международным вниманием за использование химического оружия и совершение зверств против невинных сирийских гражданских лиц", – сказал замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер, передает "112 Украина".

Он отметил, что США полны решимости отрезать доступ к международной финансовой системе для тех, кто сговорился нарушить санкции, в том числе и для тех, кто "позволяет вести жестокую военную "машину" в Сирии".

Иллюстрация. Санкции против России 24 Канал

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что считает меры неприемлемыми.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", – цитирует чиновника 360tv.ru.

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