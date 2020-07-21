Должны остановить Путина: в США одобрили новые санкции против "Северного потока-2"

Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сообщает RFE/RL. Проект оборонного бюджета еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом, прежде чем новые санкции станут законом.

Трубопровод Nord Stream 2 стоимостью почти 11 млрд долларов, годовая пропускная способность которого составит 55 млрд кубометров в год, в основном перенаправит газ в Европу вокруг Украины, лишив Киев ежегодных сборов в миллиарды долларов.

Соединенные Штаты выступают против этого проекта на том основании, что он усиливает контроль Кремля за европейским энергетическим рынком и наказывает Украину, которая борется с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе.

"Россия пытается развивать газопровод Nord Stream 2, чтобы оказывать чрезмерный контроль на наших европейских союзников и поставки энергоносителей для них. Мы должны остановить враждебное влияние стратегии Путина", – написал представитель от республиканцев Стив Уомакк в Twitter.

США сделали шаг к санкциям против "Северного потока-2" Twitter Уомакка

В чем суть поправки

Поправка направлена на усиление действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.

Европейские суда, прокладывающие трубопровод, прекратили работу в декабре после первого раунда американских санкций, которые конкретно были направлены на их деятельность.

Россия стремится завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%. Сейчас Москва надеется завершить проект с помощью своих собственных кораблей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Позже появилась и реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.