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МирСпорт

/Новости экономики

США пригрозили другу Путина из-за смертоносного оружия

1.6тЧитать материал на украинском

США могут прекратить участие Турции в программе закупок истребителей-бомбардировщиков F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает "Интерфакс". По ее словам, Вашингтон сохраняет прежнюю позицию по этому вопросу, а Турция может столкнуться с очень отрицательными последствиями, если она завершит сделку по С-400.

"Это будет включать в себя приостановку закупок (F-35. – Ред.) и завершение участия в программе F-35, а также санкции CAATSA. Это очень серьезно, это очень конкретно, и наша позиция по этому вопросу остается достаточно последовательной", - добавила она.

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С-400

С-400

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

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Место
США
Теги
санкции РоссияСША
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Крым Андрей
Крым Андрей
А Эрдоган - друг Путина? О!!! Укропропагандоны, а когда он говорит, что не признает российской принадлежности Крыма, он тогда чей друг?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а у Путина...все друзья....а у вас только...шпроты
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