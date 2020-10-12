США собрались выдавить Россию с газового рынка Европы

Американские производители сжиженного природного газа приготовились заполнить Европу топливом на фоне восстановления цен на сырье. Таким образом, американский СПГ будет конкурировать с российским газом на энергорынке Европейского Союза.

В частности, стоимость газа на крупнейшем газовом хабе Европы – TTF – 12 октября составила 186,3 доллара за тысячу кубометров. Об этом пишет "Коммерсант".

Одновременно с этим фьючерс на ноябрь превысил отметку в 187 долларов. Это максимальный уровень с начала декабря 2019 года и намного выше минимумов мая 2020 года, когда тысяча кубометров торговалась на уровне 34 долларов.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что рост спроса на СПГ в Китае и Северо-Восточной Азии при одновременном росте цен позволит вывести производство сжиженного природного газа в США на полную мощность уже к концу четвертого квартала.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют, что к ноябрю загрузка американских заводов по сжижению газа должна выйти на докризисный уровень, если цены на газ в Европе не упадут.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 млрд куб. м с начала года. Данный объем является максимумом, который предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год.