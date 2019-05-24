США собрались существенно увеличить помощь Украине по обороне: о каких суммах речь

США могут выделить до 300 млн долларов финансовой помощи Украине на оборону, а также существенно расширить безопасную помощь Киеву.

Данные расходы намерены предусмотреть в бюджете 2020 года. С соответствующим предложением выступил Сенат США, передает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В частности, проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" уже утвердил Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США. В этом документе говорится о выделении Пентагону 300 млн долларов для оказания безопасной помощи Украине.

Сенат США "ЗН"

Сенат США поддержал выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности. Ассигнования в 2019 году составляют 250 млн долларов.

Из 300 млн долларов в следующем году 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

Также предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год. Общая сумма помощи Украине составляет 445,7 млн долларов. Из них 115 млн долларов предполагается для предоставления помощи по программе “Международное военное финансирование”.

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