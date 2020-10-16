США сняли запрет на полеты над Крымом

США разрешили своим авиакомпаниям полеты в определенных районах зоны воздушной ответственности Симферополя.

Отмена запрета произойдет 27 октября. Об этом сообщается в уведомлении Федерального авиационного управления, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

"В связи со снижением рисков для гражданской авиации данная поправка не предусматривает продолжение запрета на полеты в указанных районах Симферополя", – говорится в уведомлении.

США отметили, что Россия будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать поставщиков аэронавигационных услуг, которые конкурируют с украинскими компаниями.

"Однако Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя", – резюмировали представители Федерального авиационного управления.

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