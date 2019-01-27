США сняли санкции с компаний путинского олигарха: что случилось

США сняли санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

Об этом сообщает Министерство финансов США. "Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) Минфина США сняло санкции, введенные против En+ Group plc (En+), "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после более раннего уведомления, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года", — говорится в документе.

В пресс-релизе также отмечается, что "компании договорились о беспрецедентной прозрачности своей деятельности, взяв на себя обширные, постоянные требования к аудиту, сертификации и отчетности".

В то же время санкции в отношении самого Дерипаски остаются в силе.

Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции – осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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