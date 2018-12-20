США снимут санкции с компании друга Путина: в России озвучили последствия

Акции российской компании UC Rusal, которая является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия, резко выросли после объявления о скором снятии санкций со стороны Соединенных Штатов.

После открытия Гонконгской биржи акции производителя, главным акционером которого является близкий к президенту России олигарх Олег Дерипаска, подскочили сразу на 25%, сообщает РБК.

В частности, стоимость одной акции алюминиевого гиганта выросла до 2,84 гонконгского доллара (0,36 доллара США). При этом накануне на закрытии акции UC Rusal стоили 2,24 гонконгского доллара (0,29 доллара США).

Позже цена скорректировалась, однако акции российского производителя алюминия остались в плюсе на 17% от уровня закрытия торгов.

Напомним, накануне Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что UC Rusal будет исключена из санкционного списка в течение 30 дней. Это связано с выполнением ряда условий американского ведомства.

В частности, доля находящегося под санкциями Дерипаски в En+ сократится с 70% до 44,95% без права ее увеличения. В Минфине США добавили, что доля Дерипаски будет снижаться и в дальнейшем в рамках обмена доли Glencore в UC Rusal на долю в En+.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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