США сделали шаг к мощнейшему удару по газопроводу Путина

В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект, которым предусмотрено введение санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Документ инициирует введение ограничительных мер против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", – сообщил сенатор Джон Баррассо, который внес соответствующий проект.

По его словам, европейские союзники США все больше зависят от российского газа. В то же время Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе, используя газ в качестве геополитического оружия.

"Трубопровод, который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", – резюмировал сенатор.

При этом накануне в Палате представителей также зарегистрировали законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством "Северного потока-2".

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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