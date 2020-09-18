США остановят "Северный поток-2" любой ценой, – депутат Европарламента

США хотят остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2" любой ценой.

Такое заявление сделал депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах в комментарии российскому ресурсу RT. По его словам, внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту.

"При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект", — сказал парламентарий.

Крах считает, что "Северный поток-2" составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам. По его мнению, американская сторона опасается, что налаживание экономических связей между Берлином и Москвой в энергетической сфере сделает немецкую сторону более независимой от влияния США.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины.