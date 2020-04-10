США, РФ и Саудовская Аравия впервые провели переговоры по ОПЕК

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд впервые в истории провели совместный телефонный разговор, обсудив итоги переговоров ОПЕК+.

Отмечается, что раньше главные игроки энергетического рынка не общались между собой напрямую в таком формате, сообщает Telegram-канал "Пул N3". Президент США подтвердил, что провел переговоры с Путиным и Салманом, на которых обсудили добычу нефти. Также стороны пришли к выводу, что ситуацию с добычей необходимо изменить, чтобы у "нефтяной промышленности дела обстояли лучше, чем сейчас".

"Нефть добывают в таких объемах, что никто уже не знает, что с ней делать. Вот так обстоят дела. Честно говоря, не хватает даже места для ее хранения. Наши хранилища сейчас заполнены. У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что получится", - подчеркнул Трамп.

В свою очередь Кремль лишь заявил, что в ходе встречи подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики. Следующий раунд состоится в пятницу, 10 апреля.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Вместе с тем отмечается, что Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.