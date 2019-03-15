США решились на сокрушительный удар по другу Путина: что грозит Венесуэле

США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые запретили бы Visa, Mastercard и другим финансовым учреждениям обрабатывать и проводить операции в Венесуэле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера Дональда Трампа. Подобный шаг, по его словам, станет еще одной попыткой усилить давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев", — добавил собеседник агентства.

Ограничения, если они будут введены, будут нацелены на венесуэльскую элиту и лояльные главе Боливарианской Республики группы (например, военных), указал чиновник.

Министерство информации Венесуэлы не прокомментировало эту информацию.

По словам неназванного собеседника Reuters, потенциальные финансовые ограничения, о которых идет речь, Вашингтон спланировал еще задолго до январских событий — после принятия "аналогичных" ограничений в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии и в меньшей степени России.

Санкции, как указал источник, будут направлены на то, чтобы в целом заблокировать доступ государственных финансовых учреждений к международной финансовой системе, включая попытку заставить уйти с рынка поставщиков кредитных карт, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Кроме того, конкретные финансовые учреждения, которые якобы поддерживают Мадуро, могут быть объектами санкций.

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, после того как в январе глава венесуэльского нацсобрания Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, а многие западные страны, в том числе США, его поддержали, администрация Трампа приняла уже несколько пакетов санкций в отношении правительства Мадуро, его политических союзников и венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.

Позднее Вашингтон пригрозил Каракасу еще более жесткими меры.

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