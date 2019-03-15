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/Новости экономики

США решились на сокрушительный удар по другу Путина: что грозит Венесуэле

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США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые запретили бы Visa, Mastercard и другим финансовым учреждениям обрабатывать и проводить операции в Венесуэле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера Дональда Трампа. Подобный шаг, по его словам, станет еще одной попыткой усилить давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев", — добавил собеседник агентства.

Ограничения, если они будут введены, будут нацелены на венесуэльскую элиту и лояльные главе Боливарианской Республики группы (например, военных), указал чиновник.

Министерство информации Венесуэлы не прокомментировало эту информацию.

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По словам неназванного собеседника Reuters, потенциальные финансовые ограничения, о которых идет речь, Вашингтон спланировал еще задолго до январских событий — после принятия "аналогичных" ограничений в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии и в меньшей степени России.

Санкции, как указал источник, будут направлены на то, чтобы в целом заблокировать доступ государственных финансовых учреждений к международной финансовой системе, включая попытку заставить уйти с рынка поставщиков кредитных карт, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Кроме того, конкретные финансовые учреждения, которые якобы поддерживают Мадуро, могут быть объектами санкций.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, после того как в январе глава венесуэльского нацсобрания Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, а многие западные страны, в том числе США, его поддержали, администрация Трампа приняла уже несколько пакетов санкций в отношении правительства Мадуро, его политических союзников и венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.

Позднее Вашингтон пригрозил Каракасу еще более жесткими меры.

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Персоны
Хуан ГуайдоНиколас Мадуро
Место
США
Теги
санкции СШАVISAMasterCard
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А вот у порошенко нет друзей, ибо холоп)))))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Дойдет до того, что эти карты пиндосов visa и master card не будут получать прибыль ни в одной стране, перейдут на свои карты))) С бандер прибыли не будет, эти нищие сами пытаются нажиться, грабя пользователей этих карт)))
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Ponomarenko Oleksandr
Ponomarenko Oleksandr
На венесуэле "друг рашки" (шампанское в студию!) Трамп тренируется, отрабатывает - как нагнуть поэффективнее маленького закомплексованого микрогитлера Вовочку и 125 млн его дерьма - рабов! Побежал за поп-корном в предкушении праздника души. Уроды - без СВИФТА и интернета, нормальной жратвы , но с идиотом вовочкой - хорошо ведь! А - козлы?
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