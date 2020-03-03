США решили бить санкциями по России, пока Путин не откажется от Крыма

Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него.
"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока россияне не уйдут из Крыма", – заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", – добавил Гилмор.
По его словам, Соединенные Штаты привержены тому, чтобы Крым был частью Украины.
"Мы поддерживаем границы Украины в пределах их международно признанных границ", – резюмировал постпред США при ОБСЕ.
Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.
Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.
Также против России действуют такие санкции:
ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
запрет на экспорт и импорт оружия;
запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 сентября 2019 года Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
19 декабря Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации. Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых истекал 31 января 2020.
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