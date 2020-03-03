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3 марта • обновлено в 10:13
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США решили бить санкциями по России, пока Путин не откажется от Крыма

5.3т
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Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока россияне не уйдут из Крыма", – заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", – добавил Гилмор.

По его словам, Соединенные Штаты привержены тому, чтобы Крым был частью Украины.

"Мы поддерживаем границы Украины в пределах их международно признанных границ", – резюмировал постпред США при ОБСЕ.

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него

Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Аннексия Крыма Санкции против России
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Це дійсно ті заходи, що мають примусити аг-ре-со-ра до виводу оку-па-ці-оних ві-й-ськ з українських територій. Маємо дякувати всесвітньому по-лі-ція-нту за докладання зусиль для наведення порядку на нашій маленькій планеті без застосування зброї. СУГС!
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0
3
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кунецкая Раїса, Дякувати на паперти не надоело?
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3
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
будут б.и.ть нёбом по н.ав.ер.ши.ю не.фри.тов.ого с.теб.ля,до ко.и.ту.са
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1
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Россия своими территориями не торгует , или Гниломор не в курсе ?!
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4
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