США потребовали от ЕС ввести санкции против российского олигарха Пригожина

Ввести санкции Евросоюза против российского олигарха Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, попросили лидер демократов в сенате Чак Шумер и четверо других сенаторов.

Об этом, говорится в сообщении комитета по иностранным делам, передает РБК.

Отмечается, что сенаторы пошли на такой шаг из-за боязни очередного вмешательства России в выборы президента США, припомнив Пригожину 2016 год.

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"Учитывая масштаб и расширяющийся характер пагубной деятельности Пригожина и группы Вагнера за рубежом, мы призываем Европейский союз принять меры, чтобы сдержать их деятельность и не дать Кремлю участвовать в ней", — заявили сенаторы.

По их мнению, США и Евросоюз должны объединиться в борьбе с "общей угрозой" и предпринять необходимые действия против бизнесмена и связанных с ним компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

В свою очередь американский президент опроверг такие заявления. Он назвал их "дезинформацией, которую распространяют демократы".

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