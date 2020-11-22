США призвали участников строительства "Северного потока-2" выйти из проекта, пригрозив санкциями

Правительство США начало оповещение компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", о том, что они могут попасть под санкции.

Об этом сообщило DPA со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Правительство США уже определило ряд компаний и частных лиц, которые могут столкнуться с санкциями, если они не прекратят деятельность, связанную с трубопроводом, включая судоходство.

По словам источника, многие компании не знают, что им грозят санкции, поэтому предупреждения помогут им остановить свою деятельность.

Чиновник также отметил, что правительство США представит Конгрессу отчет о компаниях, подпадающих под санкции, в ближайшие дни или недели.

Строительство газопровода "Северный поток-2" практически завершено. Это удвоит российские поставки природного газа через Балтийское море в Германию, крупнейшую экономику Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство США уже готовит списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".