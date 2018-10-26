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МирСпорт

/Новости экономики

Новые санкции против России: США сделали неоднозначный намек

7.5тЧитать материал на украинском

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон предупредил о возможности новых санкций против России.

Как сообщил он в интервью Reuters, новые антироссийские санкции могут быть введены, но о планах ввести ограничения против госдолга РФ пока нет данных.

"Было бы, конечно, неточным говорить, что мы больше не будем налагать санкции на Россию. Мы будем делать то, что от нас требуется, и то, что мы считаем необходимым", - подчеркнул он.

Болтон уточнил, что санкции могут повлиять на суверенный долг РФ, даже если они прямо на него не нацелены.

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"Долг может быть затронут, на него может быть оказано влияние, если он вовлечен в финансовую транзакцию, связанной с другой транзакцией, на которую наложены санкции, но речь не идет о самом долге", - подчеркнул советник Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября Болтон заявил, что на данный момент в Вашингтоне не рассматривают новых санкций против России. Его заявление тут же спровоцировало резкое укрепление рубля.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
США
Объекты
СШАРоссиясанкции
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Альтернатива системе SWIFT, над которой работает ЕС, также будет включать в себя Россию и Китай. Европейский союз в настоящее время занимается разработкой собственной платежной системы, которая объединит банки в различных странах. Американская система SWIFT позволяет передавать информацию и совершать платежи между 11 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах. «Речь идет о выработке механизма финансовых расчетов. Причем понимание такое, что они ее выработают у себя, примут и потом откроют для третьих стран, имея в виду в первую очередь Россию и Китай», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Постоянные американские санкции против торговых партнеров стран ЕС привели к тому, что в Европе пришли к решению о необходимости создания собственных институтов и систем, независимых от США.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
4 год войны! похоже что Запад держит Украину за Быдло!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кожедуб Руслан, Ух ты! Тебе всего 4 года понадобилось, что бы это осознать.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кожедуб Руслан, быдло! а ты еще сомневаешся?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна банкрот! западные санкции смехотворные-россия и дальше увеличивает свой золотовалютный запас а Трамп и Меркель Германия пособники террориста Путина и успешно ему в этом помогают нефте и газомиллиардами доларов
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