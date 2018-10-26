Новые санкции против России: США сделали неоднозначный намек

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон предупредил о возможности новых санкций против России.

Как сообщил он в интервью Reuters, новые антироссийские санкции могут быть введены, но о планах ввести ограничения против госдолга РФ пока нет данных.

"Было бы, конечно, неточным говорить, что мы больше не будем налагать санкции на Россию. Мы будем делать то, что от нас требуется, и то, что мы считаем необходимым", - подчеркнул он.

Болтон уточнил, что санкции могут повлиять на суверенный долг РФ, даже если они прямо на него не нацелены.

"Долг может быть затронут, на него может быть оказано влияние, если он вовлечен в финансовую транзакцию, связанной с другой транзакцией, на которую наложены санкции, но речь не идет о самом долге", - подчеркнул советник Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября Болтон заявил, что на данный момент в Вашингтоне не рассматривают новых санкций против России. Его заявление тут же спровоцировало резкое укрепление рубля.