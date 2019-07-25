США задумали снова проучить Россию: когда ждать удара

США могут ввести новые санкции против России в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил представитель Белого дома в Венесуэле Эллиот Абрамс, передает AFP. Он добавил, что США также усилят давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", — сказал Абрамс.

Санкции США против России Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, включающую запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

24 июня правительство предложило СНБО ввести санкции против 18 юрлиц, зарегистрированных на территории России, и еще 6, зарегистрированных в аннексированном Крыму.

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