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США задумали снова проучить Россию: когда ждать удара

4.6т Читать материал на украинском

США могут ввести новые санкции против России в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил представитель Белого дома в Венесуэле Эллиот Абрамс, передает AFP. Он добавил, что США также усилят давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", — сказал Абрамс.

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Санкции в действии: по России нанесли удар из-за Украины

Санкции США против России

Санкции США против России

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, включающую запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

24 июня правительство предложило СНБО ввести санкции против 18 юрлиц, зарегистрированных на территории России, и еще 6, зарегистрированных в аннексированном Крыму.

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Тема
Санкции против России
Персона
Николас Мадуро
Место
США
Теги
Россия санкции США
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Ронович Рон
Ронович Рон
Пендосы вошли в раш со своими санкциями, скоро уже не будет стран без них, придётся самим на себя вводить .
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Qurd Boz
Qurd Boz
Sanktsii doljnı bıt VSEOXVATIVAYUSHİMİ.
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Питон Каа
Питон Каа
Очередной пшик. Раз американцы лезут в нашу сферу влияния в Европе и Азии, мы будем делать свои дела у них под носом в Латинской Америке.
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