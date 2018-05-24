УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

США пригрозили России из-за "Северного потока" и получили ответ

23.9тЧитать новость на украинском

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о задаче не допустить поставок газа в Европу через "Северный поток-2".

Такое утверждение было озвучено во время его выступления на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей США, передает "Лента.ру".

Отмечается, что США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.

Новости
Порошенко рассказал об угрозе "Северного потока-2" для ЕС

"Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы "Северный поток-2" не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости", — сказал Помпео.

Посольство России в Вашингтоне тут же отреагировало на данное заявление.

Так, российские дипломаты обвинили американцев в том, что они "навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, европейские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые Россия строит для транспортировки газа в обход Украины, выгодны не акционерам "Газпрома", а фирмам-подрядчикам, контролируемым друзьями российского президента Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на Обозревателе.

Тема
Северный поток-2
Персона
Майк Помпео
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
15
Смешно
10
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги