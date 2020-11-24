США приготовили новые "санкции из ада": журналист пояснил, как Россию уничтожат финансово

После инаугурации Джо Байдена как президента США у России начнутся огромные проблемы.

Как пишет в блоге обозреватель НВ Иван Яковина, сразу после начала президентства Байдена в США примут так называемые "санкции из ада" — DAASKA (Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии) и DETER (Акт о Защите выборов от троллей вражеских режимов).

"Эти законы, во-первых, запретят российским банкам пользоваться долларом, запретят любые вложения в российские газовые компании, запретят, по сути дела, продавать нефть и газ России на Запад, а также запретят России финансировать свои новые старые долги. Таким образом, российская финансовая система будет фактически уничтожена, и даже нефтегазовая система, дающая основной приток налогов в РФ, тоже будет подорвана и практически перестанет существовать", – пояснил Яковина.

Он считает, что Байдену после прихода к власти нужно будет "сразу показать, кто в доме хозяин".

"Сделать решительный жест, который восстановит репутацию США как главной страны на свете. Для этого он совершенно спокойно может объявить санкции против Владимира Путина. И Сенат, и Конгресс с огромной радостью поддержат это начинание. Они пытались сделать это во время президентства Дональда Трампа, но он помешал. Даже республиканцы, поддерживающие Трампа, не прочь ввести санкции против Путина. Для США введение таких санкций ничего не стоит, это совершенно бесплатно, но зато это даст такой крепкой дубиной по загривку Владимиру Путину, по его режиму, к радости всего прогрессивного человечества", – пояснил журналист.

Какой эффект будет от таких санкций:

все активы российской элиты на Западе заблокируют,

продажа нефти и газа постепенно будет остановлена,

брать в долг на Западе россияне не смогут,

рефинансировать старые долги будет очень дорого и тяжело.

По мнению Яковины, начнется поиск имущества лично Путина и его друзей на Западе, а также Россию могут признать страной-спонсором терроризма.

"Если совсем коротко, то США поставят такой клапан: деньги из России выходить будут, их будут просто высасывать, как пылесосом, а в Россию деньги поступать не будут. Российская экономика посыплется, лояльность российских элит по отношению к Владимиру Путину будет резко подорвана", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил, что подход Байдена к международным отношениям будет иным, чем у Дональда Трампа, тем не менее отношения с Украиной, Беларусью и РФ изменятся не слишком кардинально.