США придумали план по спасению своей нефти

В США начали искать решения для спасения предприятий собственной нефтяной отрасли, и одним из них стало изменение программы кредитования Main Street.

Об этом заявил глава Минэнерго страны Дэн Бруйетт, сообщает Bloomberg.

По его словам, президент страны Дональд Трамп в связи с падением цен на нефть поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку тех мер поддержки, что приняты Конгрессом, и дать к ним доступ энергетическим отраслям.

Как подчеркнул Бруйетт, Федеральная резервная система (ФРС) сделала программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.

США придумали, как спасти свою нефть

В ФРС не подтвердили, что изменения касаются только нефтяного сектора, поскольку ориентирование на конкретные отрасли противоречит законодательству. Также в регуляторе заявили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на поддержку из-за крупных долгов. Однако ранее ФРС пошла навстречу нефтяникам и по их просьбе расширила программу Main Street таким образом, чтобы они смогли ею воспользоваться для погашения кредитов.

В Конгрессе пообещали расследовать изменения, чтобы не допустить выделения помощи компаниям, находившимся в сложной ситуации еще до начала текущего кризиса. Сама программа Main Street пока только готовится к запуску.

Кризис на рынке нефти начался с провалившихся переговоров участников ОПЕК+ 6 марта в Вене. Странам так и не удалось договориться о продлении действия соглашения: РФ предлагала оставить добычу нефти на прежнем уровне. А Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выступала за сокращение добычи из-за падения спроса, вызванного распространением в мире коронавируса.

Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на ІІ квартал 2020 года, а Саудовская Аравия – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Ситуация привела к крупнейшему обвалу цен на рынке нефти. Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель, – установив исторический антирекорд.

Прошлая сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти прекратила действие 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!