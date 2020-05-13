США придумали план по спасению своей нефти

В США начали искать решения для спасения предприятий собственной нефтяной отрасли, и одним из них стало изменение программы кредитования Main Street.
Об этом заявил глава Минэнерго страны Дэн Бруйетт, сообщает Bloomberg.
По его словам, президент страны Дональд Трамп в связи с падением цен на нефть поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку тех мер поддержки, что приняты Конгрессом, и дать к ним доступ энергетическим отраслям.
Как подчеркнул Бруйетт, Федеральная резервная система (ФРС) сделала программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.
США придумали, как спасти свою нефть
В ФРС не подтвердили, что изменения касаются только нефтяного сектора, поскольку ориентирование на конкретные отрасли противоречит законодательству. Также в регуляторе заявили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на поддержку из-за крупных долгов. Однако ранее ФРС пошла навстречу нефтяникам и по их просьбе расширила программу Main Street таким образом, чтобы они смогли ею воспользоваться для погашения кредитов.
В Конгрессе пообещали расследовать изменения, чтобы не допустить выделения помощи компаниям, находившимся в сложной ситуации еще до начала текущего кризиса. Сама программа Main Street пока только готовится к запуску.
Кризис на рынке нефти начался с провалившихся переговоров участников ОПЕК+ 6 марта в Вене. Странам так и не удалось договориться о продлении действия соглашения: РФ предлагала оставить добычу нефти на прежнем уровне. А Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выступала за сокращение добычи из-за падения спроса, вызванного распространением в мире коронавируса.
Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на ІІ квартал 2020 года, а Саудовская Аравия – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.
Ситуация привела к крупнейшему обвалу цен на рынке нефти. Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель, – установив исторический антирекорд.
Прошлая сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти прекратила действие 1 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
участникам переговоров ОПЕК+ 9 апреля не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.
10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.
Позже стало известно, что крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.
С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года – 7,7 миллиона баррелей в сутки.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.