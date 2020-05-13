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13 мая • обновлено в 16:24
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США придумали план по спасению своей нефти

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В США начали искать решения для спасения предприятий собственной нефтяной отрасли, и одним из них стало изменение программы кредитования Main Street.

Об этом заявил глава Минэнерго страны Дэн Бруйетт, сообщает Bloomberg.

По его словам, президент страны Дональд Трамп в связи с падением цен на нефть поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку тех мер поддержки, что приняты Конгрессом, и дать к ним доступ энергетическим отраслям.

Как подчеркнул Бруйетт, Федеральная резервная система (ФРС) сделала программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.

США придумали, как спасти свою нефть

США придумали, как спасти свою нефть

В ФРС не подтвердили, что изменения касаются только нефтяного сектора, поскольку ориентирование на конкретные отрасли противоречит законодательству. Также в регуляторе заявили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на поддержку из-за крупных долгов. Однако ранее ФРС пошла навстречу нефтяникам и по их просьбе расширила программу Main Street таким образом, чтобы они смогли ею воспользоваться для погашения кредитов.

В Конгрессе пообещали расследовать изменения, чтобы не допустить выделения помощи компаниям, находившимся в сложной ситуации еще до начала текущего кризиса. Сама программа Main Street пока только готовится к запуску.

Кризис на рынке нефти начался с провалившихся переговоров участников ОПЕК+ 6 марта в Вене. Странам так и не удалось договориться о продлении действия соглашения: РФ предлагала оставить добычу нефти на прежнем уровне. А Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выступала за сокращение добычи из-за падения спроса, вызванного распространением в мире коронавируса.

Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на ІІ квартал 2020 года, а Саудовская Аравия – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Ситуация привела к крупнейшему обвалу цен на рынке нефти. Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель, – установив исторический антирекорд.

Прошлая сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти прекратила действие 1 апреля.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Тег
нефть
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