США предрекли падение экспорта главной продукции Украины: что произошло

Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (июль-июнь) на 0,5 млн тонн – до 19 млн тонн.

Одновременно с этим прогноз экспорта урожая упал на 1 млн тонн – до 29 млн тонн, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету американского ведомства, также понижены ожидания по экспорту ячменя до 4,2 млн тонн (-0,3 млн тонн) из-за ухудшения прогноза по производству данной сельхозкультуры до 8,5 млн тонн (-0,5 млн тонн).

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Одновременно с этим ожидания по экспорту кукурузы выросли до 28 млн тонн (+1 млн тонн) за счет улучшения прогноза урожая до 34 млн тонн (+1 млн тонн).

В целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 маркетинговом году по Украине снижен до 72,55 млн тонн (-0,5 млн тонн), а экспорта – увеличен до 51,39 млн тонн (+0,2 млн тонн).

Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы из Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%.

Импорт из Беларуси в денежном выражении составил 2,11 млрд долларов (38,1%), из России – 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%).

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