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/Новости экономики

США предрекли мировое газовое господство: что известно

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Соединенные Штаты могут стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа, обойдя Катар.

По прогнозам Международного энергетического агентства, это может произойти уже к 2024 году, передает "Лента.ру".

Ожидается, что крупнейшим импортером СПГ в ближайшие пять лет станет Китай. При этом уже через три года он будет ведущим потребителем трубопроводного газа – ввоз вырастет в два раза. Этому будут способствовать поставки из России и Средней Азии.

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Основным экспортером трубопроводного газа в Китай к 2024 году останется Туркменистан (45 миллиардов кубометров в год), на долю России будет приходиться 35 миллиардов кубометров.

Представители Международного энергетического агентства также прогнозируют, что в Европе вырастет дефицит газа из-за снижения местной добычи, и появится дополнительный спрос на сырье в объеме 50 миллиардов кубометров в год.

Соответствующий спрос, скорее всего, будет закрыт за счет поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа.

По итогам прошлого года, спрос на газ в мире вырос на 4,6%, до 3,9 триллиона кубометров в год. Это рекордные показатели, начиная с 2010 года.

Соединенные Штаты могут стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа

Соединенные Штаты могут стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).

В частности, стоимость голубого топлива для украинцев поднимется на 4,6% или 38 копеек за кубометр (с учетом НДС).

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Тема
Рынок газа
Место
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
А шо экспортирует Украина ? СОЛОМУ..МЕД...И ЗРОБИЧАН
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