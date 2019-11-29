США предоставили Украине обещанную военную помощь: озвучена сумма

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Об этом сказано в ответе Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, пишет "Громадське" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В период с сентября по ноябрь 2019 от США было получено оборудования связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, которые уже были получены, на общую сумму около 43 млн долларов США в соответствии с предварительными договоренностями", – сказано в письме.

США предоставила Украине военную помощь на 43 млн долларов Громадське

Также в Генштабе сообщили, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями ВСУ в соответствии с планами распределения "с целью обеспечения эффективного обмена информацией и достижения совместимости с подразделениями ВС США и стран-партнеров". О получении денежных средств речи не шло.

В Минобороны рассказали, что военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом.

США предоставили Украине обещанную военную помощь delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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