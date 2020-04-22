США потребовали от Китая возместить ущерб от коронавируса

Американский штат Миссури подал иск против Китая из-за вспышки коронавируса и потребовал возместить нанесенный ущерб.

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Об этом говорится в иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта, передает The Hill. В документе говорится, что пандемия непосредственно коснулась Миссури, тысячи людей заболели, многие умерли (по последним данным, в штате выявлен 5941 случай COVID-19, 220 из них летальные). Он подчеркнул, что многие предприятия малого бизнеса в штате были вынуждены закрыться, и теперь их сотрудникам сложно прокормить свои семьи.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей, и мало сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил Шмитт.

Коронавирус в Китае

Иск направлен в суд штата Миссури, ответчиками будут китайские власти, компартия Китая, ряд министерств, руководство провинции Хубэй и города Ухань.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики предупредили о второй волне коронавируса, которая поразит США уже следующей зимой. Причем она будет гораздо сильнее той, с которой страна борется сейчас.

Тем временем, в МВФ считают, что последствия влияния коронавируса на мировую экономику будут катастрофические, поэтому многие страны вынуждены скоординировать усилия. Бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, оцениваются суммарно в $8 трлн.

Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.