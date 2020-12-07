США потребовали от Германии заморозить "Северный поток-2": Берлин ответил

США призвали Берлин заморозить строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". В Минэкономики Германии заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны.

Агенция dpa привела заявление Вашингтона: "Настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода".

Так поверенная в делах США в Берлине Робин Куинвилл высказалась о том, что Россия отправила судно "Академик Черский" для достройки последнего участка газопровода. Как известно, из-за санкций США международные компании отозвали свои корабли из проекта. Таким образом Москве придется достроить его своими силами.

По мнению дипломата, заморозка строительства Германией будет сигналом о том, что Европа больше не приемлет злонамеренного поведения России.

Куинвилл подчеркнула, что российский трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

Чем ответили в Берлине и Москве

Представитель Министерства экономики Анна Софи Айхлер считает, что такие заявления Вашингтона неправомерны.

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что США десятилетиями противодействуют строительству газопроводов из РФ. Представитель ведомства Мария Захарова призвала американскую сторону "играть по правилам" в международной экономике.

"Америка должна играть по правилам, а не требовать от Евросоюза и Германии запретить строительство "Северного потока — 2" под угрозой санкций", – сказала она.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она потеряет 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021, но пока работы не начинались. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.