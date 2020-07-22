США потратят $2 млрд на 100 млн доз вакцины от коронавируса

Борис Бондарь Экономика 19:30, 22.07.2020 Обновлено: 19:37, 22.07.2020

Правительство США заплатит $1,95 млрд за производство и доставку 100 млн доз будущей вакцины от коронавируса компаниям Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщило CNBC. Условием оплаты назвали эффективность и безопасность препарата.

Немецкие компании BioNTech и Pfizer совместно разрабатывают четыре потенциальных вакцины.

В Минздраве США уточнили, что правительство готово приобрести дополнительно еще 500 млн доз препарата в случае его одобрения регулирующими органами. При этом отметили, что вакцину предоставят американцам бесплатно.

Но кто ее получит в первую очередь и когда это может произойти, в ведомстве не сообщили.

На новостях о покупке вакцины правительством США акции Pfizer выросли более чем на 3,8%, а BioNTech – на 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США намерены до конца лета начать производство вакцины против коронавируса (COVID-19). Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

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