США поставили подножку России: сорвана крупная сделка

Минфин США заблокировал продажу иранским авиаперевозчикам российского самолета Sukhoi Superjet 100.

Как пишет израильский портал iHLS, американцы отказались выдавать экспортный сертификат на лайнер. Более 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 производят в США, а это означает, что сделку должен одобрить американский Минфин.

Получение экспортного сертификата было основным требованием Ирана. В Тегеране уже заявили, что это ставит крест на поставках в страну российских "суперджетов" – замена американских деталей на российские займет слишком много времени.

Sukhoi Superjet 100 Новые известия

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация США планирует ввести вторую часть санкций против РФ по делу об отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Ожидается, что о новых ограничениях объявят уже в январе 2019 года, и коснутся они финансового, оборонного и дипломатического секторов.