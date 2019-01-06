МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

США поставили подножку России: сорвана крупная сделка

6.2тЧитать материал на украинском

Минфин США заблокировал продажу иранским авиаперевозчикам российского самолета Sukhoi Superjet 100.

Как пишет израильский портал iHLS, американцы отказались выдавать экспортный сертификат на лайнер. Более 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 производят в США, а это означает, что сделку должен одобрить американский Минфин.

Получение экспортного сертификата было основным требованием Ирана. В Тегеране уже заявили, что это ставит крест на поставках в страну российских "суперджетов" – замена американских деталей на российские займет слишком много времени.

Новости
Керченский пролив: США пригрозили России санкциями
Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

Новые известия

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация США планирует ввести вторую часть санкций против РФ по делу об отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Ожидается, что о новых ограничениях объявят уже в январе 2019 года, и коснутся они финансового, оборонного и дипломатического секторов.

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
5
Смешно
28
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ни фига себе, у "пиндосов" берут детали для своих самолетов! Раньше просто сдирали с ворованных, а теперь и это уже разучились! А в "хиперзвуковой" ракете тоже штатовские деталюхи?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Русня МОЩНО отсосала ! )
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги