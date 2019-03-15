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МирСпорт

/Новости экономики

США поссорились с Россией из-за ареста инвестора: Путин вмешался в ситуацию

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Президент России Владимир Путин считает, что дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви нельзя увязывать с инвестиционным климатом в стране.

Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "РИА Новости". Он подчеркнул, что Россия заинтересована в международных инвесторах.

"Позиция президента заключается в следующем. Первое - это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия. Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал он.

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"Второе. Президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия. Это не является прерогативой президента. И третье - до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях", - добавил Песков.

Майкл Калви

Майкл Калви

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Тег
США
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий" ... в Лефортово.
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минин евген
минин евген
Шапиро Женька, кацапов обидеть может каждый! а они так это видят.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да, очень благоприятный инвестиционный климат! Интересно, они хоть понимают о чем говорят?!
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