США пошли на уступки другу Путина по санкциям

Министерство финансов Соединенных Штатов дало компаниям близкого к президенту России олигарха Олега Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами продлило для инвесторов срок завершения сделок с Rusal, En+ и "Евросибэнерго" с 21 января до 28 января 2019 года, говорится на сайте ведомства.

Таким образом, к концу этого месяца американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов компаний Дерипаски.

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Подобные действия американского Минфина связаны с продолжающимися в Конгрессе Соединенных Штатов дебатами в отношении возможности полного снятия санкций с Rusal, En+ и "Евросибэнерго".

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Напомним, ранее министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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