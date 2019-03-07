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МирСпорт

/Новости экономики

США пошли на серьезные уступки другу Путина в вопросе санкций: что произошло

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Министерство финансов Соединенных Штатов продлило на четыре месяца срок, после которого инвесторы должны отказаться от работы с российским автопроизводителем "ГАЗ", связанным с олигархом Олегом Дерипаской.

Соответствующий шаг управления американского ведомства по контролю за иностранными активами позволит инвесторам и предприятиям в срок до 6 июля свернуть бизнес-сотрудничество с компанией "ГАЗ", сообщает "Голос Америки".

При этом, ранее такой срок был установлен до 7 марта.

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Новое продление позволит близкому к президенту России олигарху снизить свою долю собственности в компании. В свою очередь "ГАЗ" сможет избежать угрозы реализации американских санкций.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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Тема
Санкции против России
Место
США
Тег
Новости России
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
''Я самый жесткий президент США по отношению к путину''. Враль этот Трамп еще тот.
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