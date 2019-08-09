США помогут Украине создать хранилище геологической информации

8 августа председатель Государственной службы геологии и недр Украины (далее Госгеонедра) Олег Кирилюк встретился с представителями Агентства США по международному развитию (USAID) и представителями Проекта энергетической безопасности.

Во время встречи Олег Кирилюк сообщил, какие осуществлены реформы в сфере недропользования, которые еще нужно привлечь инструменты для удовлетворения запросов недропользователей и инвесторов.

"Менее чем за один год Госгеонедра выполнили 100% задач "Дорожной карты по ускорению проведения аукционов и конкурсов по продаже специальных разрешений на добычу углеводородов". Мы подготовили геологическую информацию для инвесторов на 42 блока, включая СРП на суше и шельфе Черного моря, общей площадью более 20 тыс. км2. Совместными усилиями с Минприроды и правительством усовершенствовали правила доступа к недрам, но работать есть еще над чем", – подчеркнул Кирилюк.

По его словам, в рамках пилотного проекта электронных торгов Госгеонедра подготовила для продажи 46 участков с залежами различных полезных ископаемых.

"По состоянию на сегодня Служба подготовила на продажу для отечественных и международных инвесторов полсотни участков, из них 29 – это нефтегазовые арены. За полгода от продажи на электронных аукционах специальных разрешений на пользование недрами в госбюджет поступило – 275,1 млн грн. Всего за этот период Служба пополнила государственную казну на более чем полмиллиарда гривен", – добавил госменеджер.

Представители USAID выразили благодарность Олегу Кирилюку за такие решительные шаги на пути к реформам в области геологии.

"Мы рады, что поводом для нашей встречи является совершенствование сферы недропользования в Украине. Правительство США, в частности, наше сообщество хочет помочь создать в вашей стране конкурентный энергетический рынок. Наша цель – борьба с коррупцией, российской агрессией и содействие Украине с евроинтеграцией со стороны нашей организации. Ведь в Европе нет такой ресурсной базы, как в Украине. И это, собственно, "дорожная карта" на пути к энергонезависимости для обеспечения будущего экономического благосостояния украинцев", – сказал руководитель проекта Дин Уайт.

В конце встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках Меморандума USAID Проект Энергетической Безопасности и Государственная служба геологии и недр Украины будут сотрудничать для усиления энергетической безопасности Украины.

Для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования Олег Кирилюк и Дин Уайт договорились, что США поможет создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (IМS) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов.

Руководитель проекта Дин Уайт отметил, что для украинского энергетического сектора добыча нефти и газа является важной составляющей. А обеспечение устойчивого развития этого сектора является необходимым условием энергетической независимости Украины.

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