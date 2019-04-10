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США подготовили удар по новой стране из-за России

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Соединенные Штаты введут ограничительные меры против Египта, если он не откажется от закупки российских вооружений, в частности, истребителей Су-35.

"Мы ясно дали понять, что в случае приобретения этих систем в отношении режима будут применены санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций", – сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, выступая в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, передает "Интерфакс".

По его словам, Египет представляет себе возможные последствия от сделки с Российской Федерации.

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Государственный секретарь США также выразил надежду, что Каир откажется от закупки Су-35.

В то же время западные журналисты отмечают, что несмотря на серьезные разногласия по этому вопросу, американский лидер Дональд Трамп очень тепло принял президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси. Встреча и переговоры состоялись во вторник, 2 апреля.

США подготовили удар по новой стране из-за России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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Место
США
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Твой кацапских изолируют по всем направлениям!
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andrei andrei
andrei andrei
Пиндосы совсем окуели. Это агония. Они и так почти весь мир против себя настроили. Кстати, Индия докупает еще 400 танков Т-90.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
andrei andrei, це тобі твої антифейкові новини розказали?
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an and
an and
andrei andrei, по моему весь мир настроила против себя именно россия. И с закупкой Индией танков неправда. Такая инфа только в росСМИ есть для внутреннего потребления во имя "величия"!
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