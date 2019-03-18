США подготовили новый удар по России из-за Венесуэлы

Конгресс Соединенных Штатов разработал законопроект о противодействии российскому влиянию в Венесуэле – его авторы требуют от Белого дома наказывать россиян и других иностранцев, оказывающих поддержку силовых структур венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В тексте документа отмечается, что "увеличение присутствия Российской Федерации в западном полушарии вызывает беспокойство США и союзников в регионе", сообщает РБК.

В частности, Россия перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые приняли участие в учениях в декабре 2018 года. Также Москва оказывает режиму Мадуро финансовую поддержку, предоставляя кредиты нефтяной компании PDVSA.

"Иностранцам, которые, по данным госсекретаря или министра внутренних дел... действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, запрещен въезд в США. Они не могут получить визу или иные документы для въезда в Соединенные Штаты", – говорится в документе.

Законодательная инициатива будет иметь и обратную силу – иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в Соединенные Штаты.

Николас Мадуро и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта стало известно, что США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдообъявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

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