США вновь нацелились на друга Путина: в России дерзко ответили

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов обнародовало перечень документов, которые обосновывают введение санкций против российского олигарха Олега Дерипаски.

В доказательном меморандуме утверждается, что Дерипаска действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника и работает в энергетическом секторе РФ, сообщает RT.

В качестве доказательств ведомство использовало публикации в СМИ и выдержки из интервью Дерипаски. Также авторы доклада ссылались на сайт бизнесмена.

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Позже представители Дерипаски назвали меморандум Минфина США плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и неточностями. По их мнению, в данном вопросе Вашингтон руководствовался соображениями личной мести.

"Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов", – говорится в сообщении.

Представители олигарха отметили, что санкции против Дерипаски вводились на основании двух утверждений, что он действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника и работает в энергетическом секторе экономики РФ.

"Обе претензии явно ложные", – резюмировали они.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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