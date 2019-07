США подготовили новые мощные санкции: кто попадет под удар

Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, поскольку власти страны не изменят своей политики без внешнего давления.

"Позиция Вашингтона по Ирану в ряде случаев расходится с позицией ЕС, однако никто не поддерживает экспансионистскую политику Тегерана", – заявил американский специальный представитель Брайан Хук, передает ТАСС.

По его словам, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану.

22 марта США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.

Санкции США распространяются на 70 иранских финансовых организаций, включая 14 крупнейших в стране банков.

В их числе оказались Bank Melli, Arian Bank, Future Bank B.S.C, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля США и Иран выступили с взаимными обвинениями. Так, США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), который оказывает силовую поддержку властям Ирана, международной террористической организацией.

В ответ Иран объявил террористами Вооруженные силы США.

