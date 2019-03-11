США поддерживают реформы украинской энергетики, но будут контролировать их выполнение — политолог

Американское правительство поддерживает реформы в украинской энергетике, однако планирует контролировать их выполнение. Особенно это касается внедрения прозрачных механизмов в тарифной политике, которая позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Такое мнение выразил политолог Петр Олещук, комментируя заявление головы USAID в Украина Сьюзен Фритц, пишет Liga.net.

Как подчеркнул эксперт, в Вашингтоне признают, что энергонезависимость Украины важна для ее самостоятельности. "В США настроены на то, что выделенные ими 85 миллионов долларов должны обеспечить условия для развития независимой украинской энергетики, но основной ресурс для этого – это инвестиции", - отметил он.

Олещук подчеркивает, что, по мнению американского правительства, лишь действенная тарифная реформа может обеспечить стимулы для долгосрочных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Это означает переход от методологии "затраты плюс" к методологии стимулирующей регуляции (RAB) в электроэнергетическом секторе. "Главная задача подобных тарифов – создание привлекательных условий для инвестиций в обновление инфраструктуры, что, в конечном счете, должно обеспечивать высший уровень услуг для потребителя. Понятно, что для того, чтобы все это вызывало доверие, все это должно сопровождаться прозрачностью реформирования тарифов" - пишет политолог.

"Очевидно, что американцы будут поддерживать реформы украинской энергетики, но при этом и действенно их будут контролировать. Следовательно, реформы – неминуемы, поскольку они являются необходимым условием сотрудничества Украины как из США, так и из ЕС. При этом, Вашингтон, по-видимому, не будет поддерживать те политические силы, которые будут стоять на пути внедрения рыночных механизмов ценообразования в украинский энергетике. И, похоже, они будут очень жестко отстаивать как принципы, так и идеологию реформирования украинской энергетики. Очевидно, время "пустых разговоров" в этой сфере уже миновало".

Напомним, Директор Миссии USAID в Украине Сьюзан Фритц на прошлой неделе в интервью "Зеркало недели" заявила, что Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине Проект энергетической безопасности, рассчитанный на пять лет. За этот период USAID направит на реализацию проекта в украинском энергетическом секторе 85 млн долларов. Основные аспекты работы, согласно программе, - это рынки природного газа, электроэнергии, централизованного теплоснабжения и восстанавливаемых источников энергии.

Участники проекта должны разработать модели инвестирования в каждую из этих отраслей, сотрудничая с украинским парламентом.

United States Agency for International Development (USAID) - Агентство США по международному развитию - центральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в отрасли предоставления помощи за рубежом. Администратор USAID и его заместитель назначаются Президентом при согласии Сената и действуют в координации с государственным секретарем США.

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