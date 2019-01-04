США плавно выходят из ''шатдауна'': приняты важные документы

Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства.
Речь идет о финансировании Министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября, передает CNN.
Как известно, камнем преткновения стали деньги для работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом 5 млрд долларов на эти цели не предусмотрены.
"Шатдаун" в США
Сегодня
В это же время президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram свой портрет с подписью "The Wall is coming" ("Стена близко").
Эта надпись, сделанная шрифтом из сериала "Игра престолов", является отсылкой к слогану "Winter is coming" ("Зима близко"). Таким образом, он дал понять, что стена на границе США и Мексики все равно будет построена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой было объявлено 1 августа 2018 года.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
В июле 2018-го уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США также не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).