США плавно выходят из ''шатдауна'': приняты важные документы

Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства.

Речь идет о финансировании Министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября, передает CNN.

Как известно, камнем преткновения стали деньги для работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом 5 млрд долларов на эти цели не предусмотрены.

"Шатдаун" в США Сегодня

В это же время президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram свой портрет с подписью "The Wall is coming" ("Стена близко").

Эта надпись, сделанная шрифтом из сериала "Игра престолов", является отсылкой к слогану "Winter is coming" ("Зима близко"). Таким образом, он дал понять, что стена на границе США и Мексики все равно будет построена.

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