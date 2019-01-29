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МирСпорт

/Новости экономики

США передали контроль над деньгами Мадуро в новые руки

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США передали лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо контроль над деньгами страны, которые содержатся в банках Штатов.

Вашингтон призвал правительства других стран поступить так же для борьбы с президентом Николасом Мадуро, передает Life.ru.

"Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Напомним, что в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, объявил себя временным главой государства.

Ранее Мадуро, против которого восстали граждане страны и лидеры оппозиции, обвинил страны Европейского Союза в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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Персоны
Николас МадуроХуан Гуайдо
Место
США
Тег
США
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Свинорусы, ваши пенсии, НДС, коммуналка, и т.д., все ушло в венесуэльский песок. Следующий грандиозный гениальный проект - железная дорога, на Кубе. Готовьте последние портки, терпилы)))
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
а счего он взял что правительство мадуро коррумпированное а этого педика на фото нет?
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Васильев Александр
Васильев Александр
Тем временем представляющий дегенератов лавруша топает ножками и блажит, что сделает все для поддержки столь родной ИМ мадуры. Что ты сделаешь, дебилущко бухое?! Ихтамнетов в мадурию отправишь? Или хуйло верхом на истребителе? Да не признающие мадурскую бесовщину страны срать хотели на ваши истошные вопли!
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