США передали контроль над деньгами Мадуро в новые руки

США передали лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо контроль над деньгами страны, которые содержатся в банках Штатов.

Вашингтон призвал правительства других стран поступить так же для борьбы с президентом Николасом Мадуро, передает Life.ru.

"Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Хуан Гуайдо

Напомним, что в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, объявил себя временным главой государства.

Ранее Мадуро, против которого восстали граждане страны и лидеры оппозиции, обвинил страны Европейского Союза в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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