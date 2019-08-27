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США ответили Украине на обвинения в поставках некачественного оборудования армии

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Американская компания WorlwideAerosCorp сообщила, что неисправность подвесной системы раннего предупреждения, поставленной Госпогранслужбе, связана с отсутствием обслуживания.

"Нам стало известно о недавних нападках Генеральной военной прокуратуры по отношению к нам и нашей продукции. Прокуратурой были обнародованы ложные сведения для СМИ, что является тревожным сигналом для дальнейшего сотрудничества в будущем", – говорится в сообщении фирмы, передает "Экономическая правда".

В частности, в заявлении ГПУ сказано, что Aeros и другие производители оригинального оборудования системы несут ответственность за неисправности подвесной системы раннего предупреждения.

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"У нас есть доказательства, демонстрирующие отсутствие обслуживания системы и прекращение программы обучения представителей пограничной службы. Небрежность и неправильное обращение с оборудованием является настоящей причиной этих неисправностей, и если эти действия будут продолжаться, очень вероятно, что это приведет к полной потере работоспособности системы", – отметили в WorlwideAerosCorp.

"Раньше, чтобы избежать подобных проблем, мы советовали украинской стороне-заказчику заключить договор с нами или другой квалифицированной компанией, для проведения обучения по техническому обслуживанию и подбору персонала. Использование подрядчиков для данного вида деятельности является стандартной практикой Министерства обороны США и стран НАТО. К сожалению, наши рекомендации были проигнорированы", – добавили представители американской компании.

Сотрудники Генпрокуратуры также утверждали, что необходимость наличия данного оборудования является спорным для выполнения пограничных программ или нахождения в зоне конфликта.

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"Это утверждение абсолютно безосновательно, учитывая, что данное оборудование используется в зонах проведения боевых действий и на спорных границах в США, Германии, Италии, Великобритании, и почти во всех странах НАТО по всему миру и спасает жизни. Все 27 датчиков в комплекте, установленные в одном корпусе, специально разработанном для быстрого отключения, а башня оснащена системой подъема", – говорится в заявлении.

Представители WorlwideAerosCorp считают, что единственная причина, почему расследование продолжается, – политическая.

Американская компания сообщила, что неисправность системы связана с отсутствием обслуживания

Американская компания сообщила, что неисправность системы связана с отсутствием обслуживания

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура вместе с СБУ 22 июля провела обыски в предприятии "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" и в Кабмине. Причина – хищение на сумму $6,7 млн.

Отмечалось, что вероятнее всего речь идет о системе раннего реагирования от американской компании "Аэрос". Ее директор – Игорь Пастернак – выходец из Украины. О том, чтобы поставлять технику, настаивали в самой Госпограслужбе они же вместе с "Укроборонпромом" и протолкнули соответствующее решение Кабмина.

СБУ нагрянуло с обысками в правительство для того, чтобы изъять оригиналы документов. По их информации, Госпогранслужбе не нужна была указанная система, которую закупала Украина.

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Serov Oleg
Serov Oleg
такую технику макакам доверили...
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